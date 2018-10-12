Реконструкцию фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершат в апреле 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Ремонт фонтана "Дружба народов" на ВДНХ планируют закончить весной 2019 года. Об этом сообщил заместитель руководителя ГБУ "Гормост" Руслан Болотин.

"Демонтаж фонтана завершится к концу октября. Реконструкция фонтана завершится в апреле 2019 года", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Болотин рассказал, что в настоящее время специалисты демонтировали восемь из 16 статуй женских фигур, украшающих фонтан. Позже их отвезут в реставрационные мастерские, где проведут комплексный ремонт.

Фонтан состоит из скульптурного комплекса, выполненного из меди и бронзы с позолотой. Шестнадцать женских статуй фонтана символизируют 16 союзных республик. Каждая из девушек одета в национальный костюм и держит в руках различные фрукты или растения.

В начале октября на ВДНХ приступили к реставрации фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Специалисты восстановят золотую смальту, которой облицованы фонтаны, а также отремонтируют инженерное оборудование. Комплексная реставрация проводится впервые за 60 лет.

Поскольку "Каменный цветок" и "Дружба народов" являются объектами культурного наследия федерального значения, работы по их восстановлению проведут под контролем Мосгорнаследия.

Летом 2018 года на ВДНХ завершили реставрацию 14 фонтанов на Центральной аллее. Впервые после 30-летнего перерыва заработал "Золотой колос".

Весной 2018 года завершилась реставрация одного из символов ВДНХ – золотой звезды, венчающей шпиль Центрального павильона выставки. Специалисты отреставрировали сохранившиеся и восстановили утраченные медные элементы. Был частично усилен несущий каркас. Финальным и едва ли не самым трудоемким процессом стало полное золочение поверхности звезды и шпиля площадью 140 квадратных метров.

Большую реставрацию на ВДНХ планируют завершить в 2019 году. Как заявил Сергей Собянин, после окончания всех работ выставочный центр станет самым притягательным местом не только в России, но и в мире. По словам мэра, восемь из 40 павильонов уже отреставрированы. До конца этого года будут восстановлены фасады большинства оставшихся зданий.