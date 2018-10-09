На ВДНХ началась реставрация фонтанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
На ВДНХ приступили к реставрации фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Завершить работы планируется к началу сезона фонтанов в 2019 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Специалисты восстановят золотую смальту, которой облицованы фонтаны, а также отремонтируют инженерное оборудование. Комплексная реставрация проводится впервые за 60 лет.
Поскольку "Каменный цветок" и "Дружба народов" являются объектами культурного наследия федерального значения, работы по их восстановлению проведут под контролем Мосгорнаследия.
У "Дружбы народов" отреставрируют гранитную облицовку чаши и каскадов фонтана, восстановят несущий каркас 16 статуй девушек. Позолоченные символы республик СССР снимут и отправят в мастерские для восстановления покрытия.
Предстоит восстановить мозаичную отделку фонтана "Каменный цветок". Необходимую для этого смальту изготовят в Москве и Санкт-Петербурге по авторской методике. Бронзовые композиции с яствами, украшающие парапет "Каменного цветка", отправят в мастерские.
Летом 2018 года на ВДНХ завершили реставрацию 14 фонтанов на Центральной аллее. Впервые после 30-летнего перерыва заработал "Золотой колос".
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