Новая площадка проекта "Московские сезоны" открылась в Люблине

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Люблине открылась 25-я стационарная окружная площадка проекта "Московские сезоны". Она находится на Краснодарской улице (владение 66), рядом со станцией метро "Люблино", сообщает портал мэра и правительства столицы.

На территории площадью около 8 тысяч квадратных метров размещены четыре корта для игры в стритбол и пункты проката инвентаря. Отмечается, что всего в Москве работают 27 подобных площадок.

На некоторых из них на протяжении всего лета функционировали бесплатные скейт-парки и корты для игры в падел-теннис, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы видим, что спортивные активности пользуются большим спросом у горожан, поэтому решили открыть на новой просторной площадке четыре огороженных корта для игры в стритбол", – добавил он.

Немерюк объяснил, что стритбол – это уличный вариант баскетбола, который поможет приобщиться к популярному виду спорта всем желающим независимо от роста и комплекции.

Площадка занимает половину классического баскетбольного поля, на ней располагается одно кольцо. Как правило, в стритбол играют командами три на три. Один корт проекта "Московские сезоны" вмещает 12 человек, поэтому туда могут прийти и болельщики.

Игрокам потребует взять с собой только мяч. Его в том числе можно будет взять в аренду в пункте проката, стоимость – 50 рублей с возвратным залогом. Со своим же мячом вход бесплатный.

Детям от 6 до 14 лет потребуется письменное согласие их законных представителей для допуска на корты. Ребята постарше и взрослые смогут самостоятельно заполнить согласие на стойках администрации.

Играть можно будет каждый день с 10:00 до 21:00. Длительность одного сеанса составляет 1 час, время следует забронировать заранее онлайн. Также на площадках будут проходить технические перерывы продолжительностью 30 минут в 12:00, 14:30, 17:00 и 19:30.

Площадка на Краснодарской улице также станет местом для отдыха и прогулок. Для этого специалисты установили здесб лавочки, карусель и фотозону. Во время проведения фестивалей в торговых шале в стиле русского модерна каждый желающий сможет купить продукты питания и сувениры. В специальных павильонах будут проводиться различные мастер-классы.

Ранее в районе Царицыно в рамках проекта "Питомцы в Москве" открылся крупный кинологический парк площадью более гектара. Новая площадка на Тимуровской улице является второй по масштабу в столице.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве планируется создание новых зеленых зон на 155 гектарах. На этой площади разместят парки, скверы, аллеи.