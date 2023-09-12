Корпус Музея современной истории на Тверской улице реконструируют

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Один из корпусов Музея современной истории на Тверской улице в Москве реконструируют. После завершения работ площадь корпуса достигнет почти 4,5 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра в правительстве столицы Андрея Бочкарева.

Работы планируется провести в корпусе на Тверской улице, дом 21/4.

"Согласно документации, реконструкция здания будет производиться в надземной и подземной частях. Его общая площадь составит около 4,5 тысячи квадратных метров", – подчеркнул заммэра.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, более подробную документацию разработают на более поздних сроках.

"Реконструкция корпуса будет проводиться на основании проектной и рабочей документации с соблюдением всех градостроительных норм", – уточнила она.

Княжевская добавила, что площадь участка поменяется за счет возникновения эксплуатируемой кровли, площадь которой составит около 400 квадратных метров.

Ранее стало известно, что посещаемость столичных музеев увеличилась в два раза за 10 лет. В 2012 году в музеях побывали 8,7 миллиона человек, а в 2022 году их посетили 16,7 миллиона граждан. За первые шесть месяцев 2023 года гостями музеев стали 6 миллионов человек. Самыми популярными за это время оказались музеи-заповедники "Коломенское", "Царицыно" и "Кусково", а также Музей Москвы, Музей космонавтики и Дарвиновский музей.

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