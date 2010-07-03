В парке "Москворецкий" День работников леса отметят викторинами и мастер-классами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В парке "Москворецкий" 15 сентября отметят День работников леса, доступ ко всем активностям будет свободным, передает портал мэра и правительства Москвы.

Мосприрода организует для гостей экологическую площадку – там пройдут тематические викторины "Лес – многоэтажный дом" и "Лесные обитатели", где участников познакомят с образом жизни диких животных и законами природы.

Также посетители смогут посетить мастер-класс "Лесной амулет", где всех желающих научат делать украшения из природных материалов.

Кроме того, гостям вручат памятные подарки от Мосприроды, расскажут о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях и предложат поучаствовать в спортивном конкурсе "Всех быстрее". Праздничные мероприятия продлятся с 12:00 до 13:00.

Ранее сообщалось, что в парке "Сокольники" 21 сентября пройдет фестиваль московской скорой помощи "100 лет спасаем жизни". Для гостей организуют выставку современных и ретро-автомобилей скорой. Детям расскажут о профессии врача и о первой медицинской помощи. Также для юных посетителей оборудуют уголок для настольных игр и выставку "Мои мама и папа работаю в скорой".