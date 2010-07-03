В "Сокольниках" пройдет фестиваль московской скорой помощи

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В парке "Сокольники" 21 сентября пройдет фестиваль московской скорой помощи "100 лет спасаем жизни". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Фестиваль посвящен юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. В парке для гостей организуют выставку современных и ретро-автомобилей скорой помощи. Детям расскажут о профессии врача, о первой медицинской помощи. Для юных посетителей также оборудуют уголок для настольных игр и выставку "Мои мама и папа работаю в скорой".
Взрослые смогу почувствовать себя в роли диспетчера скорой помощи. В парке будет работать диспетчерский центр, который будет импровизировать звонки от пациентов, находящихся в сложных ситуациях. Горожанам предстоит выяснить симптомы и направить бригаду на место вызова.
В лектории "Сапсай" специалисты расскажут о работе в скорой помощи. Познакомиться с ее историей можно будет на фотовыставке "100 лет московской скорой". Также в этот день пройдут различные мастер-классы, на которых научать оказывать первую помощь. На территории парка установят фотозоны, арт-объекты и интерактивную-игровую зону. Праздничные мероприятия стартуют в 12:00 и продлятся до 19:00.
Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова функционирует уже 100 лет. В ней трудятся более 11 тысяч сотрудников, из них только более 7,5 тысяч фельдшеров. Более тысячи бригад станции скорой помощи работают по всему городу в круглосуточном режиме.
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