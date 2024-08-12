Директор "Яузы" Сапронов: в парке "Долгие пруды" установили кормушки для птиц и животных

Фото: телеграм-канал "Парк Яуза: Новости"

Кормушки для птиц и животных установили в парке "Долгие пруды" на северо-востоке столицы, передает Агентство "Москва".

В установке кормушек приняли участие жители СВАО, гости парка, а также представители ГБУ "Жилищник района Северный" и нового балансодержателя территории ГАУ "Парк Яуза".

"Это очень важная экологическая акция – мы создаем места для кормежки белок в зимний период, формируем для них кормовую базу", – отметил директор парка "Яуза" Александр Сапронов.

Он добавил, что когда выпадает первый снег, белкам бывает сложно найти сделанные за сезон запасы.

"Мы сделали кормушки, чтобы помочь белкам спокойно перезимовать и дождаться весны. Тогда откроются их норки, где они прятали собранное ранее, и это сохранит им жизнь. Там, где есть кормушки, белок всегда больше. Это факт. Там, где их нет – они уходят в леса, мигрируют по территории, перемещаются. Сейчас мы кормушки поставим, люди к ним привыкнут, гуляющие потихонечку начнут носить сюда корм. Мы специально установили таблички, где написали, что зверям можно, а что – нельзя. Я думаю, что зимой, если мы будем кормить, носить сюда корм, то белки будут в этих местах находиться в большой своей массе", – уточнил Сапронов.

Он напомнил, что белок зимой можно подкармливать сырыми подсолнечными и тыквенными семечками, сырыми орехами – фундуком, грецкими, кедровыми, кусочками овощей и фруктов. Категорически нельзя кормить белок хлебом и мучными изделиями, арахисом, миндалем, жареными и солеными орехами и семенами.

В конце 2023 года парк "Долгие пруды" был благоустроен по программе мэра Москвы "Мой район". Был проведен в том числе ремонт дорожно-тропиночной сети, установлены детские и спортивные площадки, сцена для проведения районных мероприятий. В 2024 году эта зеленая территория была передана на баланс парку "Яуза". Решение об установке кормушек для голубей и птиц в парке было принято в июле по просьбам жителей района.

Ранее депутат МГД Надежда Перфилова рассказала, что постройки на арендованных участках около "Ангарских прудов" будут снесены, а территория отдана под благоустройство. С помощью волонтеров она также организовала опрос посетителей парка. Собранная информация будет передана в профильные департаменты.

