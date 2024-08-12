В Савеловском районе реконструировано 1,5 километра газопровода

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают модернизировать устаревшие газопроводы в САО, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы стартовали в январе 2024 года. Новые современные полиэтиленовые газопроводы низкого давления устанавливают на месте устаревших стальных, проложенных между улицами Нижней Масловкой и 2-й Квесисской еще в прошлом столетии. Объект протянется на 1,8 тысячи метров. На сегодняшний день обновлено уже 1,5 тысячи метров, что составляет более 80% от всего объема работ.

Специалисты Мосгаза проводят реконструкцию с учетом градостроительных особенностей и большой плотности инженерных коммуникаций. В рамках первого этапа модернизации уже завершили прокладку новых газопроводов на улицах Нижней Масловке и 1-й Квесисской. Их подключили к действующей столичной сети.

Новые высокопрочные полиэтиленовые трубы устойчивы к коррозии, перепадам температур и воздействию химических веществ. Они прослужат свыше 40 лет. Работы проводят методами открытой прокладки и закрытых переходов. Благодаря этому нет необходимости перекрывать дорожное движение.

В мае специалисты АО "Мосгаз" модернизировали порядка двух километров инженерной сети газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в московском Щукине.

Специалисты заменили проложенные еще в прошлом веке трубы на современные, полиэтиленовые. Работы прошли без отключения потребителей. При замене инженерной сети использовали материалы и трубопроводы российского производства, которые отвечают современным требованиям безопасности. В результате газовые сети на объекте стали надежнее. Также увеличилась пропускная способность газораспределительной сети Щукина и округа в целом.