Более 500 кафе и ресторанов столицы присоединились к новому сезону "Московского завтрака"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 кафе и ресторанов столицы присоединились к новому сезону гастрономического проекта "Московский завтрак". Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Впервые "Московский завтрак" прошел в минувшие новогодние каникулы. Тогда его поддержали 350 ресторанов. Горожанам и туристам понравилась идея, поэтому было решено повторить программу в мае – июне. Меню нынешнего, третьего сезона будет доступно желающим до 30 сентября", – передает портал мэра и правительства столицы слова Сергуниной.

Заммэра отметила, что данный проект организован столичным комитетом по туризму при поддержке Сбербанка. В "Московском завтраке" принимаются участие кафе и рестораны, расположенные почти во всех округах Москвы, включая ТиНАО.

Сергунина уточнила, что посетители в рамках проекта могут попробовать блюда и традиционные напитки, с который начинается день в разных странах. Например, гостям заведений предлагается попробовать кофе по-вьетнамски или по-арабски, сваренный на песке.

Она добавила, что были учтены и предпочтения посетителей. Например, сформировали завтраки для тех, кто не употребляет сахар, а также для любителей сладостей и тех, у кого мало времени утром. При этом стоимость сетов начинается от 199 рублей. На эту сумму можно приобрести омлет, творожную запеканку с вишней и вишневый морс.

Жители и гости столицы могут узнать о заведениях, участвующих в проекте, на интерактивной карте туристического сервиса Russpass. Также заведения обозначаются спецнаклейкой.

Ранее представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко рассказала, что развитие гастрономического туризма в Москве позволяет привлечь в город дополнительный турпоток и создавать новые маршруты для путешествий по всей России.

Святенко подчеркнула, что в городах с развитой индустрией гостеприимства растет число рабочих мест, уровень самих заведений, появляется необходимость в выпуске высокотехнологичного оборудования.

До этого Сергей Собянин заявил, что фестиваль "Вкусы России", который организовали в столице второй раз, привлек внимание большого количества горожан. На площадках "Вкусов России" москвичи и гости столицы могли приобрести продукцию поставщиков из 70 регионов страны. За неделю фестиваль посетили 1,2 миллиона человек.

Новости часа: более 500 кафе и ресторанов присоединились к проекту "Московский завтрак"