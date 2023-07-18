Более 1,6 млн человек посетили площадки фестиваля "Вкусы России"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Второй гастрономический фестиваль "Вкусы России" завершился в Москве. Его посетили более 1,6 миллиона человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, гости купили около 200 тысяч килограммов отечественной продукции. Среди них – мясные, рыбные деликатесы, сладости, сыры. Товары привозили из Алтая, Урала, Поволжья и Дальнего Востока.

"Все желающие могли попробовать блюда из регионов", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что фестиваль проходил на 26 городских площадках с 7 по 16 июля. На нем предлагались продукты из 76 регионов страны, проходила культурная программа, которую посвятили народным промыслам.

Посетителям предлагали осетинские пироги с сыром и шпинатом, черноморскую скумбрию, приготовленную на углях, кубанские вареники с вишней, творогом, клубникой, жареную мурманскую корюшку. Всего гости приобрели более 400 тысяч порций разных блюд, уточнили на сайте.

Добавляется, что на площадках фестиваля каждый день проходили концерты, спектакли, спортивные состязания. Всего организовали около 4 тысяч мероприятий. Также посетители участвовали в кулинарных и творческих мастер-классах.

По информации портала, больше 16 тысяч человек побывали на 1,9 тысячи занятий. Им предложили попробовать свои силы в плетении, выкладывании мозаики, росписи посуды, гончарном и токарном деле. Также эксперты рассказывали о художественных ремеслах разных народов страны.

Ранее Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев побывали на главной площадке "Вкусов России" на Манежной площади. Мэр подчеркнул популярность мероприятия.

Отмечалось, что на Пушкинской набережной в Парке Горького был представлен широкий ассортимент вяленых и сушеных ягод, грибов, меда из Липецкой, Амурской и Владимирской областей, Башкирии, Карелии, Бурятии и других регионов России. Попробовать медовую продукцию также было можно на площадке, находящейся в бульварной зоне 16-го микрорайона Крюково в Зеленограде.

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