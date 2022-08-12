Москвич оборудовал в своей квартире второй этаж за счет чердака

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвич расширил свою жилплощадь за счет помещения на чердаке жилого дома, оборудовав там второй этаж своей квартиры. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Жители дома № 16 на улице Генерала Карбышева пожаловались на соседа в Мосжилинспекцию.

Отмечается, что ранее хозяин квартиры на последнем этаже на общем собрании собственников получил разрешение использовать часть общего имущества – помещения технического этажа. Однако он не должен был осуществлять незаконную перепланировку.

Нарушитель получил предостережение от Мосжилинспекции, теперь он должен привести захваченный этаж в надлежащее состояние.

Ранее стало известно, что более 22,6 тысячи услуг по оформлению перепланировки было оказано жителям столицы с начала 2022 года.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения. Он добавил, что обращения по согласованию планируемых работ составляют порядка 50% от общего количества заявлений.