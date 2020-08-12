Ряд автобусных маршрутов в столице прекратит работу с 15 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Автобусные маршруты т11к, т70к № 271 прекратят свою работу с 15 августа из-за низкого пассажиропотока, а также наличия дублирующих маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"С 15 августа прекращают работу автобусные маршруты: т11к "Загорье – Метро "Каширская"; т70к "Братцево – Захарково"; №271 "Крылатское – Метро "Полежаевская", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что горожане могут воспользоваться альтернативными маршрутами: т11 – вместо автобуса т11к; т70 – вместо автобуса № т70к; т19, № 391 – вместо автобуса № 271.

С 8 августа изменился график работы электробусов маршрута т83. Теперь последние электробусы будут отправляться от улицы Уссурийской в 22:00, а от станции метро "Преображенская площадь" – в 22:35.

Ранее сообщалось, что в Москве может быть увеличено количество ночных маршрутов автобусов. Сейчас в городе работают 13 таких маршрутов. Ими уже воспользовались более полумиллиона человек.