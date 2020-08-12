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Экономика

16:08

Аналитики опровергли информацию о рекордном падении прибыли бизнеса в Москве

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нынешние показатели снижения прибыли бизнеса в Москве вряд ли можно считать рекордными, сообщил руководитель Аналитического центра правительства Москвы Максим Иванов.

Он отметил, что в январе – мае прибыль столичных организаций снизилась на 30,8%. Что касается налога на прибыль, то по данному показателю произошло снижение на 18%. При этом, по словам Иванова, рассматривая последнюю цифру, необходимо учитывать, что многие налоговые платежи были перенесены на конец года.

"Необходимо отметить, что в Москве прибыль прибыльных компаний за январь – май 2020 года без учета производства нефтепродуктов, оптовой торговли углеводородами и деятельности головных офисов федеральных компаний, снизилась на 1,5% к пяти месяцам 2019 года", – заявил Иванов.

Он добавил, что причины снижения прибыли не заключаются лишь в ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. По словам аналитика, на это еще наложились такие факторы, как внешняя конъюнктура и снижение спроса на мировом рынке.

"В нефтегазовом секторе сократились объемы добычи, упала цена. И если цена плюс-минус восстановилась, то за счет снижения объемов выручка этих компаний ниже от 20 до 40% относительно аналогичного периода прошлого года", – рассказал Иванов.

Аналитик также отметил, что замедление экономической активности повлияло и на банковскую сферу. Он подчеркнул, что в апреле – мае произошла просадка по всем кредитным операциям и по оборотам компаний. Помимо этого, свое влияние оказала и переоценка активов, связанная с изменением курса рубля.

Иванов подчеркнул, что экономика Москвы восстанавливается быстрее, чем в других регионах России.

"Москву нельзя сравнивать с другими регионами в объеме прибыли, так как Москва имеет долю в прибыли организаций РФ более четверти всего объема (25,9%) в январе – мае 2020 года", – добавил аналитик.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza представила отчет, посвященный показателям прибыли российской экономики. В нем указывается, что совокупная прибыль компаний в России сократилась на 67 процентов в марте – мае 2020 года и составила 1,4 триллиона рублей. По словам экспертов, это сильнейшее падение для весенних месяцев за последние 16 лет.

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