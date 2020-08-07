Собянин отметил ключевое значение малого и среднего бизнеса для экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал малый и средний бизнес основой экономики столицы. Об этом он написал на своей персональной странице во "ВКонтакте".

"От пандемии коронавируса пострадали все отрасли московской экономики, но именно малый и средний бизнес принял на себя самый тяжелый удар. В помощь московскому бизнесу правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 миллиардов рублей", – рассказал градоначальник.

По словам Собянина, кризисный период также удалось преодолеть потому, что предприниматели оперативно получили отсрочки по выплате налогов и иных обязательных платежей.

Мэр Москвы отметил, что своевременно принятые меры позволили предприятиям малого и среднего бизнеса возвращаться к работе. Уже видны результаты – оборот субъектов МСП на потребительском рынке достиг 95% от значений середины марта.

Собянин также напомнил, какие шаги были предприняты со стороны городских властей. В частности, городской бюджет взял на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых в кредитах для бизнеса.

Помимо этого, в Москве представили программу "13 субсидий" – этот проект направлен на разностороннюю инновацию предприятий. Действие этой системы было решено расширить. Теперь воспользоваться программой могут организации культуры и организации досуга, спортивные учреждения и выставочные залы.

