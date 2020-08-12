День археолога отпразднуют в Москве мастер-классами и онлайн-прогулкой по Риму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-марафон "День археолога" состоится 15 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он будет посвящен археологическому наследию столицы. Марафон проведут на Youtube-канале городского департамента культурного наследия, а также на портале "Культура.рф". Он будет проходить 15 августа с 11:00 до 19:00.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что этот день стал настоящим праздником не только для археологов, но и для горожан, которые интересуются историей Москвы.

"Внимание к находкам в Москве велик: всем любопытно, как жили наши предки, какие у них были привычки, чем они пользовались в быту. Благодаря археологам ежегодно мы открываем для себя что-то новое, узнаем немного больше, а значит, лучше понимаем наш город", – сказал Емельянов.

Откроет марафон виртуальная экскурсия по центру Москвы. На ней пользователи узнают о границе столицы в 16 веке, а также о происхождении названия улиц Ильинки и Варварки. Также в рамках марафона запланированы видеоэкскурсии по музеям-заповедникам "Коломенское" и "Царицыно", а также по ландшафтному парку "Митино".

Помимо этого, будут организованы прямые включения с Хохловской площади и из Малого Златоустинского переулка. Также в программу марафона войдут лекции об истории археологических исследований на территориях Зачатьевского монастыря и ТиНАО. Пользователям также расскажут о реставрации найденных предметов.

К онлайн-марафону также присоединятся и иностранные археологи. Они поделятся опытом подводных раскопок в регионе Апулия (юго-восток Италии), а также археологических работ в храмовом комплексе Факра в горах Ливана.

В рамках виртуального мероприятия будет организован и круглый стол. В нем примут участие специалисты из России, Израиля, Нидерландов и Германии. Помимо этого, пользователям предложат пройти мастер-класс по изготовлению амулетов в виде костяного диска с изображением лани.

Емельянов рассказал, что также пройдет виртуальный диктант. На нем пользователи смогут проверить свои знания в области археологии. Вечером 15 августа участникам марафона предложат совершить виртуальную прогулку по улицам Рима.

Также в день археолога проведут и очные мероприятия. В частности, будут организованы мастер-класс по гончарному делу, учебные раскопки и знакомство с профессией археолога. Кроме того, для желающих проведут экскурсию по центру Москвы. В активную часть мероприятия также входят бой на мечах и стрельба из лука.

Ранее Музей Москвы анонсировал открытие выставки "Белокаменные страницы прошлого". Она приурочена ко Дню археолога. Посетители смогут увидеть более 50 белокаменных плит из археологических фондов музея, а также понаблюдать за работой по соблюдению музейных экспонатов.