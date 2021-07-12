Мечети Москвы будут закрыты для прихожан в Курбан-байрам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве праздник Курбан-байрам состоится в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки. Такое решение вынес Совет улемов Духовного управления мусульман РФ.

"Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется. Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи", – говорится на сайте муфтията.

В регионах духовные управления мусульман, входящие в состав Духовного управления мусульман РФ, могут самостоятельно принимать решения о формате празднования.

Курбан-байрам в этом году отмечается 20 июля.

Ранее стало известно, что в 2021 году выходным в ряде регионов был объявлен день 20 июля по случаю праздника Курбан-байрам.

