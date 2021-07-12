У столичных объектов капитального строительства появится цифровой паспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве каждый объект капитального строительства будет иметь цифровой паспорт, в котором будут содержаться уникальный идентификатор объекта, информационные модели, документы и иные сведения. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в будущем планируется загружать данные в цифровой паспорт с умных строительных площадок.

"Случится это тогда, когда в цифровом паспорте появится информационная модель. Таким образом, будет достигнут тот самый синергетический эффект, о котором мы говорим, когда обсуждаем внедрение цифровой экосистемы. Данные станут полезными для города, застройщика и жителей", – объяснил Левкин.

Он пояснил, что данные для цифрового паспорта будут представлять собой информацию из различных градостроительных документов.



Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подчеркнул, что при управлении мегаполисом очень важно использовать большие данные.

"Анализ данных позволяет получить полную и достоверную картину практически любого процесса. Это объективная информация, основанная на математических вычислениях, и именно в этом ценность такой аналитики при принятии управленческих решений. В строительной сфере большие данные позволят не только в режиме реального времени контролировать ход строительства и соблюдение сроков, но и предупреждать возможные риски", – отметил Лысенко.

Кроме того, такая инициатива позволит и участникам строительства планировать все этапы реализации проекта, опираясь на данные его текущего состояния, и будущим жильцам наблюдать за ходом работ.

"Цифровой паспорт позволяет осуществлять мониторинг за ходом реализации объектов капитального строительства от стадии проектирования до вовлечения в налоговый оборот. Мы принципиально не останавливаемся на разрешении на ввод, потому что построенный объект – это еще не все, объект должен использоваться и приносить пользу городу", – добавила директор ГБУ "Мосстройинформ" Юлия Куликова.

Ранее в России предложили увеличить размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. С соответствующей инициативой выступили в Минстрое.

Как объяснил замглавы министерства Максим Егоров, плату необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов.

