Светомузыкальные шоу покажут на Смоленском метромосту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Светомузыкальные шоу будут показывать каждый вечер на Смоленском метромосту. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Впервые шоу покажут накануне Дня московского транспорта, который в этом году отмечают 13 июля. Показ состоится в пятницу, с 22:00 до 23:00. Впоследствии мультимедийные представления станут проходить ежедневно в это же время. Посмотреть шоу москвичи и гости столицы смогут со Смоленской набережной и с набережной Тараса Шевченко. Оно развернется на 780 квадратных метрах медиафасада моста. Мост украсят 1,5 тысячи светильников.

Посмотреть шоу можно будет и под аккомпанемент русской и зарубежной музыки: она доступна в мобильном приложении "Смоленский мост". Плейлист составили так, чтобы ритм песни совпадал с динамикой светового представления. За минуту до начала шоу на главной странице приложения запустят обратный отсчет времени, а в 22:00 на экранах гаджетов появится кнопка "Слушать".

В пресс-службе столичного департамента транспорта напомнили о динамической подсветке, которая появилась на Смоленском метромосту этой весной. "А теперь каждый вечер здесь будут проходить красочные световые шоу, которые привлекут еще больше жителей и туристов. При этом представление не влияет на безопасность движения поездов", – отметили в ведомстве.

Смоленский метромост был открыт в 1937 году. Он стал первым в России мостом, предназначенным специально для поездов метро. Длина сооружения составляет 150 метров. Мост связывает станции "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии метро.

В марте Смоленский метромост украсили уникальной динамической подсветкой, которая подстраивается под длину светового дня. Лампочки передают до 16 миллионов цветов и оттенков. Подсветка сама загорается в сумерках и затухает при восходе. У нее есть три режима: будничный, вечерний и праздничный.