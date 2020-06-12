Как изменится работа наземного транспорта в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В праздничные выходные изменится работа наземного транспорта в столице. В связи с этим горожанам рекомендовали быть внимательнее и заранее планировать маршрут, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, с 13 июня временно перестанет быть обязательной остановка "Улица Михельсона" для автобусов № 722 и 772 следования к станции метро "Выхино". Уточняется, что останавливаться автобусы будут на ней только по требованию пассажиров.

Также сообщается, что корректировка расписания затронула автобусы № 839, курсирующие от остановки "Метро "Кантемировска" до "Бюро судебно-медицинской экспертизы". Известно, что 13 июня этот маршрут будет переведен на субботнее расписание.

В воскресенье, 14 июня, следование общественного транспорта будет изменено в связи с репетицией парада Победы. В частности, с 20:00 автобусы М10 будут ходить от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", а на автобусах № 101 можно будет доехать от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы. При этом маршрут № 904 будет следовать от остановки "4-й микрорайон Митина" до Тверской Заставы.

Автобусы С43 с 20:20 будут курсировать между Силикатным заводом и станцией метро "Краснопресненская". С 20:30 автобусы М1 пойдут от Больницы "РЖД" до Тверской Заставы, а также от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник".

Также корректировка движения произойдет для автобусов А, М2, М3, М5, М6, М27, № 15, 158, 904. С 21:00 интервал их движения может увеличиться.

Помимо этого сообщается о частичных перекрытиях дорог в городе. Так, 14 июня с 21:00 до окончания репетиции парада будут перекрыты:



Тверская улица от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой

1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека

Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до Тверской улицы

Моховая улица от Воздвиженки до Тверской улицы

улица Охотный Ряд от Тверской до Большой Дмитровки

Большая Никитская улица от Моховой до Романова переулка