Новые павильоны "Здоровая Москва" открыли в парках

В столичных парках открыли еще восемь павильонов "Здоровая Москва", сообщает портал мэра и правительства города.
Обследоваться можно будет в парке Северного речного вокзала и Олимпийской деревне, в парке на улице Ангарская, в парках "Ходынское поле", "Братеевская пойма", "Кузьминки", "Фестивальный" и "Фили".
Всего в городе доступны 24 пункта "Здоровая Москва". Они работают ежедневно с 8:00 до 22:00. Общая диагностика должна занять около часа.
В павильонах установлено современное оборудование: аппараты УЗИ, электрокардиографы, спирографы для измерения показателей легких, пульсоксиметры для определения показателей насыщения крови кислородом и другие приборы. Благодаря им можно быстро и с комфортом пройти медобследование и узнать о состоянии своего здоровья.
Первые восемь павильонов заработали в Перовском парке, зоне отдыха "Мещерское", скверах имени Полетаева и у станции метро "Люблино", парках имени 850-летия Москвы, "Печатники" и у прудов "Радуга", а также на площади Юности в Зеленограде.
Кроме того, до 30 июня москвичи смогут измерить артериальное давление и проконсультироваться со специалистами во всех центрах госуслуг "Мои документы". Врачи будут принимать горожан каждый день с 08:00 до 20:00.
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