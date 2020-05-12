Пассажирам аэроэкспрессов напомнили об обязательном ношении масок и перчаток

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Компания "Аэроэкспресс" разместила информацию об обязательном ношении масок и перчаток на экранах билетопечатающих автоматов, около касс и на стойках информации, сообщает Агентство "Москва".

Также в терминалах организовано регулярное аудиоинформирование. "Пассажиров в терминалах "Аэроэкспресс" будут информировать о необходимости использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте", – отметили в компании.

Все сотрудники "Аэроэкспресс" обеспечены средствами индивидуальной защиты, ведется строгий контроль состояния их здоровья.

В подвижном составе и терминалах проводится ежедневная дезинфекция. Во всех терминалах размещена информация для пассажиров о личных профилактических мерах и необходимости соблюдать дистанцию.

В местах скопления людей на пол нанесена специальная разметка.

С 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах.