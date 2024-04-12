Московские реставраторы начали применять лазерную очистку в своей работе

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные реставраторы начали применять в своей профессиональной практике систему лазерной очистки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент культурного наследия.

Некоторое время лазер использовали в экспериментальном режиме, однако он уже хорошо зарекомендовал себя при работе с камнем, деревом, металлом, керамикой и другими материалами.

Благодаря лазерной системе можно расчищать поверхности без механического и химического воздействия. При этом лазер показывает хорошие результаты по сравнению с альтернативными методами.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов подчеркнул, что одной из задач реставраторов является не просто сохранить исторический облик объекта, но сделать это максимально щадящим способом. Именно для этого специалисты продолжают искать новые методы и технологии.

"В случае с лазером это результат симбиоза опыта, энтузиазма и упорства. Ведь прежде, чем начать применять его на объектах, специалистам предстояло сделать множество проб, изучить режимы и убедиться в его эффективности", – добавил он.

Емельянов отметил, что на сегодня эффективность лазера уже продемонстрирована во время реставрации таких памятников архитектуры, как старообрядческая колокольня на Бауманской улице и церковь Петра и Павла на Новой Басманной.

Сфера применения лазера достаточно широка: от резки, пайки и сварки до гравировки, сложных операций и удаления татуировок. В большинстве случаев использование лазера строится на выборе оптической интенсивности импульса, ведущего к нагреву, плавлению или испарению материала.

Тем не менее в случае с реставрацией возникают определенные сложности из-за большого многообразия материалов, с которыми приходится работать специалистам.

В связи с этим для каждого отдельного материала нужно подбирать индивидуальный режим работы лазера, чтобы тот был эффективным и не наносил вреда, отметил почетный реставратор Москвы Александр Урбанский.

"Например, для чугуна режимы подбираются достаточно быстро, а в результате он становится как новенький, как будто его только что отлили. А с той же керамикой все сложнее: необходимо учитывать еще и состав покрытия, чтобы добиться желаемого результата", – объяснил он.

Вместе с тем процесс расчистки поверхностей при реставрации все еще остается трудоемким, поскольку удаление внешний загрязнений происходит сантиметр за сантиметром. Однако даже такая скорость позволяет намного быстрее достичь результатов, чем механический метод.

Во время реставрации церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице при помощи лазера были расчищены балясины и чугунные ступени с орнаментом на лестнице XVIII века.

В данный момент специалисты также проводят очистку керамических элементов на колокольне старообрядческой церкви во имя святой великомученицы Екатерины на Бауманской улице.

Эксперты во многом доводят работу с лазером до совершенства. В скором времени также планируется опробовать эту технологию на скульптурных группах.

По словам реставраторов, следующим этапом внедрения лазера в их практику станет разработка перечня режимов для работы с объектами культурного наследия из разных материалов и составление четкого алгоритма действий.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале реставрации Дворца культуры завода "Серп и Молот". Мэр Москвы напомнил, что объект культурного наследия регионального значения расположен на Волочаевской улице. Его построили в начале ХХ века, но неоднократно реконструировали.

До этого заммэра Наталья Сергунина рассказала, что во время научно-исследовательских работ в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах нашли ряд ценных архитектурных элементов.