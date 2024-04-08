В Москве восстановили 13 домов, связанных с советской авиацией

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты восстановили 13 жилых домов, связанных с советской авиацией. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на комплекс городского хозяйства города.

Одно из отремонтированных зданий находится по адресу Большой Власьевский переулок, дом 12. В нем с 1981 по 2001 год жил советский авиаконструктор, академик Алексей Туполев. В пресс-службе напомнили, что именно он работал над проектированием советского многоразового космического корабля "Буран" и разработал первый сверхзвуковой пассажирский самолет на реактивной тяге Ту-144.

Сооружение возвели из неокрашенного кирпича в 1981 году по индивидуальному проекту. Оно выделяется ризалитами и выступающими лоджиями с прозрачными ограждениями. Специалисты в рамках капремонта не только обновили фасад здания, но и починили крышу, подвал, а также заменили инженерные системы.



Другой известный дом, связанный с авиаторами, возвели в 1978 году в стиле брутализма. Он находится на Беговой улице, здесь жили сотрудники завода, выпускавшего самолеты Ил, из-за чего местные стали называть сооружение домом авиаторов. Постройка выделяется тем, что основной ее объем оторван от земли и размещен на 40 бетонных опорах. Здесь также провели ремонт фасада и ряда внутренних систем.

Приведен в порядок и восьмиэтажный дом на Садовой-Кудринской улице, добавили в пресс-службе. Его построили по проекту Ивана Запорожца в 1939 году в стиле неоклассицизма. Предполагалось, что жившие здесь летчики могли бы найти свой дом с неба, поэтому сооружение выполнено в форме буквы П. Здесь, в частности, жили полярные летчики Максим Чибисов, Владимир Мальков, Олег Куксин, Леонард Крузе, Иннокентий Бахтинов и многие другие.



"Специалисты привели в порядок фасад, крышу, подъезды, подвальное помещение, а также заменили ряд внутренних инженерных систем. Расчистили открытые плоскости от загрязнений и фасад от отслаивающихся частей штукатурного слоя", – добавили там.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта ранее рассказывали, что в Москве завершен капитальный ремонт дома на улице Красина. Рабочие сохранили исторический облик дома, выстроенного в неоклассическом стиле, а также восстановили утраченные элементы фасада.