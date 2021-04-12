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Москва 24

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14:19

Навигация по Москве-реке начнется 13 апреля

город

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Навигация по Москве-реке от моста Багратион до Южного речного вокзала начнется 13 апреля. Об этом сообщается на сайте Канала имени Москвы.

Уточняется, что это случится раньше предварительно установленного срока. До этого старт навигации был запланирован на 24 апреля.

"В связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой с учетом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота по согласованию с Росморречфлотом раньше предварительно установленного срока (откроем навигацию. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют наладить регулярные перевозки пассажиров по Москве-реке в течение двух-трех лет. Речь идет не только о туристических речных трамваях. Перевозки будут выполнять и транспортную функцию.

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