Тоннель для сквозного прохода к торговому центру временно закроют на Курском вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Курском вокзале с 12 марта временно закроют для сквозного прохода тоннель между вокзалом и торговым центром "Арма". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Возможность попасть из выхода № 4 станции метро "Курская" на платформы МЦД и в метро при этом сохранится. Уточняется, что перейти через железнодорожные пути с улицы Земляной Вал на улицу Казакова можно будет по Земляному Валу до Казаковского путепровода или по Верхней Сыромятнической улице в сторону Мрузовского переулка.
Ограничения необходимы для строительства подземного терминала, который соединят с тоннелем. Помимо этого на данном участке продолжаются работы по строительству новых путей и возведению платформ, необходимых для запуска движения по МЦД-4. В ходе работ движение поездов не останавливается.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца года благоустроят территории семи станций будущего МЦД-4. Работы планируют провести вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино.
Маленькие поезда появились на линиях МЦД и МЦК
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