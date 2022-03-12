Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

город

09:59

Тоннель для сквозного прохода к торговому центру временно закроют на Курском вокзале

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Курском вокзале с 12 марта временно закроют для сквозного прохода тоннель между вокзалом и торговым центром "Арма". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Возможность попасть из выхода № 4 станции метро "Курская" на платформы МЦД и в метро при этом сохранится. Уточняется, что перейти через железнодорожные пути с улицы Земляной Вал на улицу Казакова можно будет по Земляному Валу до Казаковского путепровода или по Верхней Сыромятнической улице в сторону Мрузовского переулка.

Ограничения необходимы для строительства подземного терминала, который соединят с тоннелем. Помимо этого на данном участке продолжаются работы по строительству новых путей и возведению платформ, необходимых для запуска движения по МЦД-4. В ходе работ движение поездов не останавливается.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года благоустроят территории семи станций будущего МЦД-4. Работы планируют провести вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино.

Маленькие поезда появились на линиях МЦД и МЦК

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать