Москва распрощается с новогодними украшениями к 17 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все декоративные конструкции и световые элементы, которые украшали столицу в новогодние праздники и на Масленицу, демонтируют до 17 марта. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, оставят только несколько декоративных конструкций, которые особенно популярны у москвичей и гостей города. В их числе – знаменитое "Звездное небо" на Никольской улице, Кузнецком мосту и Рождественке, а также световые нити на Большой Дмитровке и фонарики в Столешниковом переулке.

"До конца недели будут демонтированы большие световые арочные конструкции на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции", – уточнил Бирюков. Он также добавил, что уличные украшения разберут в Камергерском и Газетном переулках, в Новопушкинском сквере. Кроме того, по словам заммэра, исчезнут световые кронштейны на Тверской и Моховой улицах, на Лубянской площади и в Театральном проезде, а также на Москворецкой, Кремлевской, Софийской и Раушской набережных.

До конца недели праздничные конструкции полностью демонтируют не только на улицах и площадях, но и на вылетных магистралях и въездах в город. А из столичных парков уберут фигуры коньков, украшения в виде подарков, силуэтов животных и звездочек.

Как напомнил заммэра, в преддверии новогодних праздников столицу украсили около трех тысяч декоративных конструкций. Их установка завершилась 13 декабря.

К разбору уличных украшений приступили 14 января. Однако некоторые конструкции тогда решили сохранить: к Масленице они получили новое оформление.