Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:25

Возвращаемся в будни: столица прощается с новогодним убранством

город ЖКХ праздники

14:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Праздничные конструкции, которые украшали столицу во время новогодних каникул, демонтируют с 14 по 20 января. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Это более 290 новогодних елей, декоративные элементы с цифрами "2019!" и другие объемно-декоративные конструкции", – пояснил он. Однако, по словам заммэра, некоторые праздничные элементы, которые особенно понравились горожанам и гостям столицы, решили оставить до конца зимы.

"Это "Звездное небо" на Никольской улице из 160 километров гирлянд и 1,5 миллиона светодиодов, арочные конструкции и другие элементы на центральных и районных площадках Москвы, а также в парках города", – уточнил Бирюков.

Он также напомнил, что к Новому году и Рождеству Москву украсили около трех тысяч объемно-декоративных элементов, а общая протяженность световых гирлянд достигла 1,5 тысячи километров. "Атмосфера праздника в городе создавалась с использованием порядка 30 миллионов энергоэффективных светодиодов", – рассказал руководитель комплекса городского хозяйства столицы.

Помимо "Звездного неба", которое развернулось на Никольской улице, москвичам и гостям столицы запомнились "Улица мерцающих огней" в Столешниковом переулке, 19-метровая арка "Время Рождества" у цирка на проспекте Вернадского и 50-метровый световой "Музыкальный тоннель" в музее-заповеднике "Царицыно".

Ранее туроператоры назвали самые новогодние города России, в которых, благодаря нарядному убранству, сильнее всего можно было ощутить праздничное нстроение. Это Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, Углич и Казань.

город ЖКХ праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика