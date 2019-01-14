Возвращаемся в будни: столица прощается с новогодним убранством

Праздничные конструкции, которые украшали столицу во время новогодних каникул, демонтируют с 14 по 20 января. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Это более 290 новогодних елей, декоративные элементы с цифрами "2019!" и другие объемно-декоративные конструкции", – пояснил он. Однако, по словам заммэра, некоторые праздничные элементы, которые особенно понравились горожанам и гостям столицы, решили оставить до конца зимы.
"Это "Звездное небо" на Никольской улице из 160 километров гирлянд и 1,5 миллиона светодиодов, арочные конструкции и другие элементы на центральных и районных площадках Москвы, а также в парках города", – уточнил Бирюков.
Он также напомнил, что к Новому году и Рождеству Москву украсили около трех тысяч объемно-декоративных элементов, а общая протяженность световых гирлянд достигла 1,5 тысячи километров. "Атмосфера праздника в городе создавалась с использованием порядка 30 миллионов энергоэффективных светодиодов", – рассказал руководитель комплекса городского хозяйства столицы.
Помимо "Звездного неба", которое развернулось на Никольской улице, москвичам и гостям столицы запомнились "Улица мерцающих огней" в Столешниковом переулке, 19-метровая арка "Время Рождества" у цирка на проспекте Вернадского и 50-метровый световой "Музыкальный тоннель" в музее-заповеднике "Царицыно".
Ранее туроператоры назвали самые новогодние города России, в которых, благодаря нарядному убранству, сильнее всего можно было ощутить праздничное нстроение. Это Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, Углич и Казань.
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