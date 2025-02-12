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12 февраля, 08:13

Город

Участок неосвоенной земли в ТиНАО вовлекут в экономический оборот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ТиНАО вовлекут в экономический оборот участок площадью почти один гектар. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участок предоставили инвестору для возведения производственно-складского комплекса около 10 лет назад. Однако строительство так и не было начато, из-за чего город расторг договор аренды с предпринимателем.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, использование участков с нарушениями не позволяет развивать столичную инфраструктуру и создавать рабочие места.

"Так, город принял решение о расторжении договора аренды участка площадью почти один гектар вблизи поселка ЛМС района Вороново, данное решение поддержали суды нескольких инстанций. Благодаря этому участок будет вовлечен в хозяйственный оборот", – пояснил Гаман.

Благодаря вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот город создает условия для развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов.

Между тем Москва выделила 177 гектаров для новых производств, на которых построят заводы, промышленные парки и пищевой кластер. В 2024 году в рамках инвестиционных программ для развития промышленности город предоставил инвесторам 26 земельных участков по специальной цене – один рубль в год.

В результате реализации крупных инвестиционных проектов будут созданы промышленные объекты общей площадью более 900 тысяч квадратных метров.

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