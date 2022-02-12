Парадные ворота Александринского дворца вернули на историческое место

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чугунные створки парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду вернули на историческое место после пяти месяцев реставрации, рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Парадные ворота Александринского дворца – одна из архитектурных жемчужин Ленинского проспекта, которая относится к стилю позднего ампира. До начала реставрации ограда находилась в плачевном состоянии, особенное беспокойство вызывали накренившиеся пилоны. В прошлом году специалистам удалось спасти их", – сказал он.

Отмечается, что створки размера три на два метра были восстановлены специалистами с учетом информации, сохранившейся в исторических документах.

В настоящее время реставраторы продолжают восстановление скульптур на пилонах ворот. Планируется, что работы будут завершены ближайшим летом. Также ведется разработка проекта реставрации самого Александринского дворца.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств на реставрацию памятников архитектуры в Москве. На данные цели направят 857,8 миллиона рублей. За счет выделенных средств будут проведены работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века церкви Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице.