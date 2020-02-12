В парках Москвы пройдут музыкальные вечера

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Музыкальные вечера пройдут в Парке Горького, усадьбах "Люблино", "Кусково", музее-заповеднике "Коломенское" и в саду "Эрмитаж" до конца зимы. Запланированы десятки концертов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В "Коломенском" музыкальные вечера состоятся в концертном зале "Театральная хоромина" дворца царя Алексея Михайловича. 16 февраля там пройдет концерт-беседа "Бетховен и Шуберт".
Произведения двух великих композиторов исполнит лауреат международных конкурсов и кандидат искусствоведения пианистка Юлия Казанцева. Также она расскажет зрителям интересные факты из биографии Бетховена и Шуберта. Начало в 18:00.
29 февраля состоится вечер вокальной музыки "Мелодии любви". Романсы, народные песни и хиты советской эстрады исполнят участник телевизионного проекта "Голос" Эдуард Дзюба, солист музыкального театра "Геликон-опера" Илья Казаков и лауреат международных конкурсов Мария Рядчикова. Начало концерта в 19:00.
23 февраля усадьба "Люблино" приглашает на праздничный концерт "Музыкальный десерт". Гости услышат произведения Жана-Батиста Люлли, Никколо Паганини, Мауро Джулиани, Хорхе Кардосо и Астора Пьяццоллы. Концерт состоится в Розовом зале дворца Дурасова в 16:00.
Музыкальные встречи в "Измайлове" пройдут в зале "Под сводами". 23 февраля в 15:00 там прозвучат лучшие арии из оперетт Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара и Исаака Дунаевского в исполнении лауреата международных конкурсов Инны Малининой (сопрано).
29 февраля в 15:00 там состоится специальная музыкальная программа, посвященная творчеству Петра Ильича Чайковского. Также прозвучат произведения Михаила Глинки, Карла Давыдова, Сергея Рахманинова и Антона Аренского.
"Царицыно" приглашает на концерты органной музыки. Они проходят каждую субботу в 17:00 в атриуме Хлебного дома. Ближайший музыкальный вечер состоится 15 февраля. Зрители послушают произведения Андре Гретри, Жана Батиста Кардона и Жан-Жака Руссо.
В "Кускове" 29 февраля представят 24 каприса для скрипки Никколо Паганини. Их исполнит заслуженный артист России Александр Чернов. Концерт состоится в Большой каменной оранжерее, начало в 15:00.
Покататься под электронную музыку можно будет на катке "Электронный лед" в Таганском парке. А по субботам с 18:00 до 21:00 здесь проходят выступления популярных исполнителей, таких как Николай Соловьев, Андрей Кармашов и других.
Любителям джаза понравится небольшой каток в саду "Эрмитаж". Весь день здесь звучат джазовые композиции, а также проходят выступления музыкальных коллективов, например, группы Jazzberry.
На катке "Восход" в Парке Горького можно услышать выступления Саши Неймана, Антона Лаврентьева, творческого объединения "Буревестник Звук" и других. Концерты проходят по пятницам и выходным с 19:00 до 23:00 в стеклянном павильоне "Медиарубка".
Все желающие исполнить на рояле свои любимые музыкальные произведения могут это сделать в парке "Сокольники". Инструмент находится в крытой беседке Сада астрономов. Рояль специально подготовили для игры при минусовых температурах воздуха.
Вокалистов-любителей приглашают в парк Победы исполнить песни военных лет, например, "Катюшу", "Смуглянку" и другие. Творческие вечера клуба фронтовой песни "Поиск" проходят в шатре, расположенном на аллее Партизан. Ближайшая встреча состоится 22 февраля в 11:00.
Ранее в проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное столичным каткам в парках. Горожанам предлагают ответить на шесть вопросов.
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