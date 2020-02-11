Общегородские субботники пройдут 11 и 25 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые общегородские субботники года в Москве пройдут 11 и 25 апреля. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, 11 февраля.

В соответствующем распоряжении также были обозначены даты проведения традиционного месячника по уборке и благоустройству столицы. Субботники будут проходить в период с 1 по 30 апреля. По округам и районам их будут курировать управы и префектуры.

Для организации и проведения работ был сформирован городской штаб, который возглавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Сообщается, что горожанам выдадут необходимый инвентарь, причем порядок получения публично представят. Жителям столицы предстоит убирать мусор с газонов и цветочных клумб и высаживать новые растения в парках и во дворах.

В минувшем году общегородской субботник стал юбилейным. На официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что впервые жители города совместно вышли на уборку в апреле 1919 года. Это произошло на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги.

