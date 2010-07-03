Более 10 тыс цветов высадили у московских школ на субботнике

Фото: портал мэра и правительства москвы

Более 10 тысяч цветов высадили около столичных школ в ходе городских субботников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент образования и науки города.

В пресс-службе добавили, что около зданий образовательных учреждений высадили маргаритки, бархатцы, тюльпаны, астры, ирисы, бегонии, а также кусты сирени и жимолости.

Второй весенний общегородской субботник прошел в 30 парках. Горожане убрались в парках "Красная Пресня", "Царицыно", "Северное Тушино", "Фили", парке Олимпийской деревни, Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках, в саду "Эрмитаж", "Сокольниках", "Зарядье" и других.

В общегородской уборке участвовал и Сергей Собянин. Вместе с остальными участниками он заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре, высадив куст сирени.