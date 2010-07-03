Жители Некрасовки присоединились к юбилейному субботнику

Жители Некрасовки присоединились к юбилейному общегородскому субботнику в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства.

Центром праздника труда стала Березовая роща – популярное место отдыха жителей района. Горожане приводили в порядок газоны, удаляли сухостой, собирали мусор.

Участников субботника подбадривали районные музыкальные коллективы. Восстановить силы москвичи могли, отведав каши из полевой кухни.

Фото: комплекс городского хозяйства

Не остались в стороне от субботника и сотрудники ГБУ "Жилищник района Некрасовка". Они промывали фасады и цоколи, очищали входные группы подъездов и газоны. Коммунальные службы Некрасовки также промыли специальным моющим средством дороги, тротуары и въездную стелу района.

Второй весенний общегородской субботник прошел в 30 парках. Горожане убрались в парках "Красная Пресня", "Царицыно", "Северное Тушино", "Фили", парке Олимпийской деревни, Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках, в саду "Эрмитаж", "Сокольниках", "Зарядье" и других.

В общегородской уборке участвовал и Сергей Собянин. Вместе с остальными участниками он заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре, высадив куст сирени.