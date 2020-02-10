В парке "Северное Тушино" объяснили, зачем засыпали горки песком

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Горки в парке "Северное Тушино" засыпали песком в целях безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

В пресс-службе объяснили, что кататься там очень опасно. Это нарушение правил, подчеркнули в "Северном Тушине".

"Поэтому таким образом парк принимает меры по обеспечению безопасности пассажиров, чтобы они не катались по этим горкам", – заключили в парке.

Ранее в интернете опубликовали снимки, на которых видны засыпанные песком склоны. На некоторых из них заметно, что спуск заканчивается возле набережной.

В январе на горках в Красногорске произошло несколько ЧП, в которых оказались как пострадавшие, так и погибшие. Водители потребовали засыпать горку, с которой дети скатываются прямо под колеса.

В том же месяце директор по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Александр Брянцев отмечал, что этой зимой медики получили не больше пяти обращений, связанных с детскими травмами во время катания с горок. Главной причиной тому стала аномально теплая зима. В предыдущие годы количество жалоб за весь зимний сезон могло достигать 50, уточнил он.