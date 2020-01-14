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Общество

09:10

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Дети в Москве стали получать меньше травм при катании с горок

Число "зимних" травм оказалось самым низким за последние 5 лет
общество досуг медицина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Этой зимой число детей, травмированных во время катания с горок, оказалось минимальным за последние пять лет. Об этом рассказал директор по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Александр Брянцев.

"К счастью, пока в этом сезоне количество детей, доставленных в Институт неотложной детской хирургии и травматологии с травмой, полученной при катании с горки, самое низкое за последние пять лет", – цитирует его Агентство "Москва".

Отмечается, что медики получили не больше пяти обращений. При этом обошлось без тяжелых травм. Главной причиной минимального числа обращений стала аномально теплая зима.

"В предыдущие годы количество обращений за весь зимний сезон могло достигать 50", – заключил Брянцев.

Ранее заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов предложил обязать травмировавшихся во время катания на тюбинге на стихийных горках самостоятельно оплачивать вызов медиков и спасателей.

Он добавил, что речь идет о символической сумме, а не об огромных штрафах. Такая мера позволит людям почувствовать "своим кошельком ответственность за несоблюдение мер и запретов, которые они сознательно нарушают", заключил законодатель.

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