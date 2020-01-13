Депутат предложил оплачивать вызов скорой при травмах на необорудованных горках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов предложил обязать травмировавшихся во время катания на тюбинге на стихийных горках самостоятельно оплачивать вызов медиков и спасателей.

Депутат подчеркнул, что запретить катание на тюбинге невозможно, однако зачастую люди получают травмы на стихийных горках, которые никак не ограждены.

"Здесь уместно будет поднять тему возмещения ущерба от эксплуатации спасательных служб в случае использования их средств и сил, которые оказывают помощь пострадавшим, тем более когда это катание было несанкционированным", – цитирует его Агентство "Москва".

Он добавил, что речь идет о символической сумме, а не об огромных штрафах. Такая мера позволит людям почувствовать "своим кошельком ответственность за несоблюдение мер и запретов, которые они сознательно нарушают", заключил законодатель.

Ранее сообщалось, что во время катания на тюбингах за первые дни нового года погибли трое россиян, один из них – ребенок. Травмы различной степени тяжести получили еще четверо человек. В МЧС предупреждают, что из-за большой скорости "ватрушки" часто становятся неуправляемыми и могут причинить серьезный вред.

