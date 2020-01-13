Эксперт не одобрил идею штрафовать травмировавшихся на стихийных горках за вызов служб

14:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Идею Мособлдумы обязать травмировавшихся во время катания на тюбинге на стихийных горках самостоятельно оплачивать вызов служб не поддержал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин. По мнению эксперта, услуги этих служб и так оплачены "нашими налогами".
"Если экстренные службы, которые призваны спасать и защищать людей, будут работать только в случае, когда человек получил травму, исключительно катаясь на специально оборудованном месте, то зачем такие экстренные службы. Задача МЧС и скорой – оказать помощь тому, кто в ней здесь и сейчас нуждается независимо от того, что является причиной травмы и где она получена", – сказал Гринин.
По мнению эксперта, обезопасить себя от травм поможет только здравый смысл, а к катанию следует подходит с умом. "Ничего другого не существует. Только если есть желание за счет бюджета сделать какое-то количество мест, оборудованных безопасно", – заключил Гринин.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов предложил обязать травмировавшихся во время катания на тюбинге на стихийных горках самостоятельно оплачивать вызов медиков и спасателей.
Депутат подчеркнул, что запретить катание на тюбинге невозможно, однако зачастую люди получают травмы на стихийных горках, которые никак не ограждены.
"Здесь уместно будет поднять тему возмещения ущерба от эксплуатации спасательных служб в случае использования их средств и сил, которые оказывают помощь пострадавшим, тем более когда это катание было несанкционированным", – сказал Черкасов.
Он добавил, что речь идет о символической сумме, а не об огромных штрафах. Такая мера позволит людям почувствовать "своим кошельком ответственность за несоблюдение мер и запретов, которые они сознательно нарушают", заключил законодатель.
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