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Москва 24

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Город

11:07

Жителям столицы предложили оценить катки в парках

город общество досуг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное столичным каткам в парках. Горожанам предлагают ответить на шесть вопросов.

Перед началом голосования пользователям предлагают выбрать один из 16 парков. При этом для тех, кто не катается на коньках в парках, есть вариант "Я не посещаю катки в городских парках".

После выбора парка участники оценят по 10-балльной шкале состояние катка в парке, работу пунктов проката коньков, раздевалок и светомузыкальное сопровождение на катке. Также горожанам предлагается поставить оценку катку в целом.

Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября. Этой зимой в столице работает около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры.

Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

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