Отделочные работы досугового центра в Южном Медведкове выполнены на 40%

Фото: Депстрой

Отделка нового культурно-досугового центра "Полярный" в Южном Медведкове завершена на 40%. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

Отмечается, что строители возвели монолитные конструкции здания. Площадь центра, расположенного по адресу улица Полярная, владение 9, составит около 8,9 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют пространства креативно-творческой деятельности с выставочным сектором, которые позволят проводить мероприятия различных форматов.

"В нем сосредоточится культурная и спортивная жизнь не только местных горожан, но и жителей соседних районов, что значительно разнообразит культурную жизнь москвичей", – рассказал глава Депстроя Рафик Загрутдинов.

Особенностью нового центра станут стеклянные наклонные фасады, которые отражают город. В них встроят пересекающиеся световые линии, которые создадут изломы "айсберга", а внутренняя подсветка здания будет имитировать северное сияние, говорится в материале пресс-службы ведомства.

В досуговом центре разместят студию звукозаписи, зрительный зал на 300 мест, театрально-хореографическую студию, репетиционный и камерный залы, а также теннисную секцию и пресс-центр.

Кроме того, в здании оборудуют аудиторию инжиниринга и моделирования, мастерскую живописи и гончарную мастерскую. Еще гости центра смогут посещать универсальные залы для борьбы и спорта, а также для групповых занятий и йоги. Помимо этого, в "Полярном" можно будет устраивать выставки, игровые комнаты и зоны отдыха.

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