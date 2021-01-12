Началось расселение жителей по программе реновации в районе Ивановское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столичном районе Ивановское началось расселение жителей по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
"Жителям пятиэтажек на Зеленом проспекте, домах 101 и 103, предложены варианты равнозначного жилья в новостройке по адресу Зеленый проспект, дом 93А. Всего запланирован переезд более 430 человек", – сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.
Он добавил, что в районе Ивановское это первый дом, заселяемый по программе реновации. Уточняется, что новый дом является двухсекционным, монолитным. Квартиры отделаны в соответствии с московским стандартом программы реновации.
В пресс-службе пояснили, что расселяемые дома и новостройка находятся в шаговой доступности друг от друга.
"Они располагаются в границах проекта планировки территории микрорайона 40–52 района Ивановское, утвержденного соответствующим постановлением правительства Москвы", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Можайском районе Москвы возведут дом на 269 квартир по программе реновации. Здание построят на улице Гродненской. В доме создадут входные группы, помещения консьержа, колясочные, помещения уборочного инвентаря, а на подземном этаже здания разместят автостоянку.
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