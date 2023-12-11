Резиденция Деда Мороза откроется рядом с аттракционом "Солнце Москвы" 15 декабря

Фото: телеграм-канал "Солнце Москвы"

Резиденцию Деда Мороза откроют в панорамном павильоне на городском променаде "Солнца Москвы" с 15 декабря 2023 года до 8 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте колеса обозрения.

"Новинка этой зимы – резиденция Деда Мороза. Посетить ее и пообщаться с волшебником смогут бесплатно все посетители колеса обозрения ежедневно с 11:00 до 22:00 до 8 января 2024 года. Часть сеансов будет предусмотрена для благотворительных организаций", – рассказала заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям и PR "Солнца Москвы" Екатерина Башкирова.

Посещение резиденции Деда Мороза организуют в виде интерактивного спектакля. Гости смогут пообщаться со Снеговиком и Дедом Морозом, сделать фотографии и получить подарок.

Кроме того, до 20 января 2024 года рядом с резиденцией будет работать новогодний ящик, куда можно положить письмо, которое затем отправится в московскую усадьбу Деда Мороза. Получить бланк и написать письмо волшебнику можно около стойки информации, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что аттракцион "Солнце Москвы" в новогоднюю ночь будет работать до 03:00. Проехать на колесе обозрения 31 декабря можно будет с 11:00. 1 января оно будет работать с 13:00 до 22:00, а 2–8 января – с 11:00 до 22:00.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" будет работать 31 декабря