Пассажиры аэропорта Шереметьево смогут отправить письма Деду Морозу

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

Международный аэропорт Шереметьево разместил на территории самые большие почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу. Он присоединился к кампании Московской усадьбы волшебника.

Яркие ящики расположены в общедоступных зонах вылета терминалов В и С. Принять участие в акции и отправить письмо смогут все желающие. После письма соберут и отправят в столичную резиденцию Деда Мороза. Он прочитает и не оставит без внимания каждое письмо.

Самые добрые и яркие письма примут участие в конкурсе, а их отправители получат приглашение в усадьбу волшебника в Кузьминском лесу. Послание также можно принести в отделение "Почты России", указав адрес 109472, город Москва, Кузьминский лес, в Московскую усадьбу Деда Мороза, или отправить в электронном формате.

Ознакомиться с подробной информацией об акции можно на ее сайте.

Ранее стало известно, что за первые 10 дней работы новогодней почты в столице россияне успели попросить у Деда Мороза золотую рыбку, квартиру и даже подводную лодку. За это время было получено более 15 тысяч писем из разных регионов России. Золотую рыбку загадал получить шестилетний мальчик.

