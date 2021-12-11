Москва безвозмездно получит от инвесторов 15 школ и детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Департамент городского имущества согласовал с застройщиками пять проектов договоров участия в развитии инженерной и социальной инфраструктуры города. По ним столица на безвозмездной основе получит школы, детские сады и объекты теплоснабжения общей площадью 159,3 тысячи квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В настоящее время Департамент городского имущества согласовал пять договоров участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и передадут Москве 8 детских дошкольных и 7 общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные объекты к ним. Всего 17 сооружений", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он также напомнил, что в начале 2021 года Сергей Собянин утвердил новый механизм обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в рамках которого и заключаются договоры участия.
Суммарная стоимость проектов составит 14 миллиардов рублей. Все указанные сооружения находятся в ТиНАО, восемь из них приходятся на поселение Сосенское.
Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что за первые 11 месяцев 2021 года в Москве было построено 78 социальных объектов. Он уточнил, что речь идет о 17 спортивных объектах, 10 объектах здравоохранения, 2 объектах для размещения культурных учреждений, а также 49 зданиях школ и детсадов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: