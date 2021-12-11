Москва безвозмездно получит от инвесторов 15 школ и детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Департамент городского имущества согласовал с застройщиками пять проектов договоров участия в развитии инженерной и социальной инфраструктуры города. По ним столица на безвозмездной основе получит школы, детские сады и объекты теплоснабжения общей площадью 159,3 тысячи квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время Департамент городского имущества согласовал пять договоров участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и передадут Москве 8 детских дошкольных и 7 общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные объекты к ним. Всего 17 сооружений", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также напомнил, что в начале 2021 года Сергей Собянин утвердил новый механизм обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в рамках которого и заключаются договоры участия.

Суммарная стоимость проектов составит 14 миллиардов рублей. Все указанные сооружения находятся в ТиНАО, восемь из них приходятся на поселение Сосенское.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что за первые 11 месяцев 2021 года в Москве было построено 78 социальных объектов. Он уточнил, что речь идет о 17 спортивных объектах, 10 объектах здравоохранения, 2 объектах для размещения культурных учреждений, а также 49 зданиях школ и детсадов.

