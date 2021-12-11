Почти 610 тысяч москвичей оформили единый читательский билет – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Единый читательский билет (ЕЧБ), позволяющий брать книги в любых библиотеках города, оформили уже более 600 тысяч жителей столицы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
"Пользоваться возможностями всех библиотек Москвы в максимально удобном формате позволяет единый читательский билет. Его уже оформили 609 тысяч человек", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.
Сергунина также добавила, что с начала года по ЕЧБ горожане получили 7,6 миллиона изданий.
Получить ЕЧБ можно бесплатно в любой библиотеке города в день обращения. Существует и цифровая версия билета, которую в столичных читальнях принимают наравне с физической. Оформление последнего доступно на сайте mos.ru.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве рядом с библиотеками открываются пространства для общения и творчества. Так, возле Центральной деловой библиотеки появился литературный сквер с полками для обмена книгами и сценой для книжных фестивалей. А в сквере у библиотеки имени Ахматовой поставили садовые диваны, развивающие площадки для детей и сцену.
Москвичам рассказали о самых красивых библиотеках столицы
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