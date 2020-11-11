Тоннель планируют построить от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавского шоссе

11:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице в рамках второго этапа строительства улично-дорожной сети от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавского шоссе планируют построить новый тоннель. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках этого этапа предусмотрено строительство дороги, возведение тоннеля под МКАД, переустройство существующих и создание новых инженерных коммуникаций.
"Длина запроектированного тоннеля на пересечении магистрали с МКАД составит более 100 метров, из которых закрытая часть – почти 65 метров", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Отмечается, что тоннель планируют оборудовать системой видеонаблюдения.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, по основному ходу магистрали создадут по три полосы движения в каждом направлении с устройством разделительной полосы.
Ранее в городском департаменте транспорта рассказали о новой разметке для автомобилистов в 20 тоннелях города. Теперь на определенных участках между рядами можно перестраиваться. В частности, систему ввели на Варшавском шоссе.
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