Тоннель планируют построить от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в рамках второго этапа строительства улично-дорожной сети от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавского шоссе планируют построить новый тоннель. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках этого этапа предусмотрено строительство дороги, возведение тоннеля под МКАД, переустройство существующих и создание новых инженерных коммуникаций.

"Длина запроектированного тоннеля на пересечении магистрали с МКАД составит более 100 метров, из которых закрытая часть – почти 65 метров", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Отмечается, что тоннель планируют оборудовать системой видеонаблюдения.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, по основному ходу магистрали создадут по три полосы движения в каждом направлении с устройством разделительной полосы.

Ранее в городском департаменте транспорта рассказали о новой разметке для автомобилистов в 20 тоннелях города. Теперь на определенных участках между рядами можно перестраиваться. В частности, систему ввели на Варшавском шоссе.

