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Город

13:47

Согласован проект детсада в микрорайоне "Домашний" в Марьине

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москомэкспертиза согласовала проект строительства детского сада на 190 мест в микрорайоне "Домашний" в Марьине, говорится на сайте столичного Стройкомплекса.

Речь идет о трехэтажном здании на левом берегу Москвы-реки в квартале между улицей Донецкой и Курским направлением МЖД.

Учреждение будет рассчитано на восемь групп полного дня. Запланировано шесть групп для детей среднего, старшего и подготовительного возраста и две группы для младших детей от трех до четырех лет.

В здании будет располагаться медицинский блок, включающий медицинский и процедурный кабинеты, санитарный узел.

Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" ранее сообщил, что в ближайшие три года в столичном регионе планируют возвести по меньшей мере 80 школ и детских садов. По словам мэра, это одно из приоритетных направлений строительного комплекса.

Кроме того, власти Москвы приняли решение с 1 сентября 2019 года повысить нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.

С 2011 года в столице построили в общей сложности 342 здания детских садов и школ. Большую часть из них – 236 – возвели на средства городского бюджета, а еще 106 – за счет инвесторов. В частности, с начала года ввели в эксплуатацию 14 объектов образования почти на 3,7 тысячи мест.

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