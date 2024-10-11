11 октября, 20:07Город
Около 15 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве с начала 2024 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка 15 километров барьерных ограждений инженерных сооружений отремонтированы в столице с начала этого года. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ремонт барьерных ограждений вице-мэр назвал одним из важнейших направлений работы городских служб.
Ремонтные мероприятия затронули 36 инженерных сооружений, среди которых метромост Нагатинский, Бородинский и Бесединский мосты, путепроводы Солнцево – Саларьево, Хованский и Волгоградский – Угрешский ТТК, эстакады Мичуринская и Ярославская-2, уточнил Бирюков.
Он отметил, что современные ограждения могут удерживать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час.
Ранее в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону промыли Бородинский мост. Там очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы. Для работ задействовали шесть рабочих и две поливомоечные машины. Промывка заняла восемь часов, движение транспорта и пешеходов не ограничивали.
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