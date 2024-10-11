Город выставил на продажу шесть участков для строительства частных домов в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на продажу шесть участков для индивидуального жилищного строительства в Восточном административном округе Москвы, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Площадь участков варьируется от 727 до 1 525 квадратных метров. При этом площадь построек на них может достигать до 762,5 "квадратов", уточнил он, добавив, что торги пройдут 31 октября и 7 ноября.

Все площадки располагаются на внутригородской территории муниципального округа Косино-Ухтомский и имеют доступ ко всем коммуникациям – газу, электричеству, канализации, водоснабжению.

Торги пройдут в формате открытого аукциона. Предприниматели смогут подать на них заявки до 25 октября или до 1 ноября, в зависимости от лота. Однако, чтобы принять участие, необходимо будет зарегистрироваться на цифровой торговой площадке "Росэлторг" и предоставить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Тем временем город сдал в аренду 6 земельных участков, общая площадь которых превысила 3,4 гектара, в период с июля по сентябрь 2024 года. Инвесторы возведут на них почти 51,4 тысячи квадратных метров недвижимости: два спорткомплекса, три торгово-бытовых объекта, а также одно производство

Так, 2 участка общей площадью почти 0,5 гектара были арендованы на территории Троицкого административного округа. Еще один участок, площадь которого превышает 0,15 гектара, передали в аренду в Зеленограде. Кроме того, на северо-востоке, западе и востоке Москвы власти города позволили инвесторам арендовать по одному участку площадью около 1,12 гектара, более 1,12 гектара и почти 0,6 гектара соответственно.

