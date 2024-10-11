Фестиваль личностного роста "Новый уровень" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль личностного развития "Новый уровень", который пройдет 13 октября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие состоится в павильоне "Арт. Техноград" по адресу проспект Мира, дом 119, строение 318. Принять участие в фестивале можно бесплатно, необходимо лишь пройти предварительную регистрацию. Сбор гостей будет с 10:30 до 11:00.

Участники смогут освоить инструменты и техники эффективной коммуникации, прояснить свои цели на год, а также усилить мотивацию для перехода от планов к действиям. В этом будут помогать свыше 10 специалистов из разных сфер: психологи, коучи и бизнес-тренеры.

Фестиваль начнется с лекции о силе гибких навыков и их влиянии на качество жизни и карьерное развитие, которую проведет эксперт по эффективной коммуникации Татьяна Еремина. На мастер-классе "Как эффективно взаимодействовать с окружающими и достигать своих целей" она также раскроет основы грамотной коммуникации и расскажет о влиянии эмоционального и кинетического интеллекта при общении с людьми.

Во время тренинга "Актерское мастерство для карьеры и жизни" профессиональная актриса, режиссер и педагог Мария Антипова покажет посетителям упражнения для проработки голоса, тела, внимания, воображения и самооценки. На практикуме "Принятие решений с помощью эмоций" психолог Людмила Бурлакова расскажет, как научиться слушать и распознавать свои чувства при принятии решений.

Кроме того, москвичей, интересующихся искусством, приглашают принять участие в занятии "Творчество без границ", на котором психолог-консультант Ольга Корнильцева предложит открыть новые грани своей личности и пройти путь к цели от идеи до ее воплощения.

Игра "Мой финансовый путь", в свою очередь, поможет участникам оценить свою финансовую грамотность и получить навыки планирования и достижения финансовых целей. Ее проведет коуч Светлана Пороскова.

О том, как гармонизировать семь сфер своей жизни, расскажет игра "Жизнь как дом", где участникам необходимо будет оценить личностный рост, окружение и общение, здоровье, работу и финансы, хобби, а также расставить приоритеты. В рамках фестиваля также планируется провести и другие мастер-классы, тренинги и практикумы.

Московская служба занятости также организовала серию бесплатных мероприятий, направленных на укрепление практических навыков, развитие личностных качеств и получение информации об открытии своего дела.

В начале октября в Москве открылась регистрация на пятый поток "Академии инноваторов". Международная непрерывная программа поддержки и развития технологических предпринимателей не имеет ограничений на прием заявок по отраслям.