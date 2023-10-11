В Москве началось строительство административно-бытового корпуса электродепо "Столбово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартовало строительство административно-бытового корпуса электродепо "Столбово", специалисты уже возводят основные конструкции. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме того, сейчас рабочие строят отстойно-ремонтный корпус, в котором будут ремонтировать и обслуживать поезда. Там идет монтаж и сборка металлоконструкций его каркаса, заканчивается устройство ростверков.

По словам Бочкарева, готовность металлоконструкций здания мотодепо – 60%. Строители уже начали создавать коммуникационный коллектор для будущих внутриплощадочных инженерных сетей.

Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на территории строящегося электродепо завершено устройство фундаментов и идет армирование стен двух важных энергетических объектов – тягово-понизительной подстанции и поста электрической централизации.

Для перегона поездов Сокольнической и Троицкой линий метро строят три соединительные ветки, монолитные работы по ним завершены на 85%. На площадку уже привезли рельсы, рабочие выполняют устройство верхнего строения пути. Для перегона составов Троицкой линии появится четвертая соединительная ветка, работы по ее строительству стартуют в ноябре этого года.

Электродепо "Столбово" возводится в ТиНАО на участке площадью 16 гектаров. Там будут обслуживать составы будущей Троицкой и действующей Сокольнической линий метро.

Ранее сообщалось, что строительство электродепо "Аминьевское" близится к завершению. Сейчас в депо устанавливается оборудование в сооружениях для очистки производственных и дождевых стоков. Также почти закончились работы на веере путей.

Кроме того, благоустройство территории электродепо завершено более чем наполовину. Специалисты создают бетонное основание площадки, укладывают асфальт и бордюры.

"Мой район. Навигатор": в столичном метро возводят три новых электродепо